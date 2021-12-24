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Bursa'da şaşırtan hırsızlık! Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı - Son Dakika

Bursa'da şaşırtan hırsızlık! Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı

24.12.2021 23:48

Bursa'da bir kişi hırsızlık için girdiği iş yerinde, kasadan çıkan Türk bayrağını önce öptü sonra da paraları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gemlik ilçesinde 19 Aralık'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, genç bir adam, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölüme geldi ve bozuk paraları karıştırmaya başladı.

TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜ

Kasadan çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmeceden eline gelen Türk bayrağını öpen zanlı, daha sonra paraları alıp kayıplara karıştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis de soruşturma başlattı.

Bursa'da şaşırtan hırsızlık! Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı
Bursa'da şaşırtan hırsızlık! Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı
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Aralık, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şaşırtan hırsızlık! Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da şaşırtan hırsızlık! Girdiği dükkanda Türk bayrağını öptü, sonra paraları çaldı - Son Dakika
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