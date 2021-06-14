Bursa'da şaşkına çeviren görüntü...Arızalı otomobili kara yolunda ters çekti - Son Dakika

Bursa'da bozulan aracını çekerek tamirciye götürmek isteyen iki arkadaşın yaptığı hareket görenleri şaşkına çevirdi.

Olay dün Osmangazi'ye bağlı İstanbul Yolu Caddesinde meydana geldi. Otomobili arıza yapınca tamirhaneye çekerek götürmek isteyen iki arkadaş şaşkına çeviren bir yöntemle aracı çekti. Bozulan otomobili başka bir aracın arkasına ters olarak bağlayarak çeken iki arkadaş trafiği tehlikeye düşürürken, görenleri şaşkına çevirdi. Başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüleri izleyenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. - BURSA