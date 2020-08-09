Bursa'da savrulan otomobil yolun alt kısmındaki otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da savrulan otomobil yolun alt kısmındaki otomobilin üzerine düştü: 2 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, savrulup yolun alt kısmındaki sitenin bahçesinde park halinde duran aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, savrulup yolun alt kısmındaki sitenin bahçesinde park halinde duran aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsüyle yanındaki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Siteler Mahallesi Pusula Caddesi'nden Mudanya istikametine giden 16 SNZ 67 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sitenin bahçesinde park halinde bulunan 16 CEF 14 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü ve arkadaşının kimliği henüz belirlenemezken, otomobil vinç yardımıyla sitenin bahçesinden çıkartıldı.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:05

Kaynak: AA

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