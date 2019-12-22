Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika

Bursa'da sazlık alanda yangın (2)

6 saat önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Yeniköy mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bursa'da sazlık alanda yangın (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Yeniköy mevkiinde akşam saatlerinde başlayan sazlık yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangına İznik, Orhangazi, Yenişehir, İnegöl ve Bursa itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 60 personel müdahale etti. Alevlerin çevreye sıçramasını önleyen ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yangından görüntü ve söndürme çalışmaları

Röportajlar

Yangından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY- Hayri ŞEN/ İZNİK,(Bursa),


Yeniköy, Bursa, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 11:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı kadın 29 gün sonra ölü bulundu
Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü

Son Dakika Haberleri
06:12 YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika
06:04 YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika
05:38 Uzungöl'de yıkım gerginliği (3) - Son Dakika
05:37 Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika
05:34 Uzungöl'de yıkım gerginliği (3) - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 06:18:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]