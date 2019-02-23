Bursa'da Sazlıklar Alev Alev Yandı
51 dakika önce
Bursa'da Yeni köy mevkisinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Bursa
'da Yeni köy mevkisinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangının büyüklüğü şehir merkezine 8 kilometre uzaklıktaki karşı kıyıdan görüldü. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:59 Kaynak: İHA
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