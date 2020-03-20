Son Dakika › Güncel › Bursa'da sebze yüklü kamyonet ile çöp kamyonu çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Bursa'da sebze yüklü kamyonet ile çöp kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sebze yüklü kamyonet ile çöp kamyonu çarpıştı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, sebze yüklü kamyonet ile çöp kamyonu çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Orhan Koçyiğit (47), yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi ilçesindeki Orkent bölgesinde meydana geldi. Orhan Koçyiğit yönetimindeki 16 VV 008 plakalı sebze yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Mustafa Koçak (40) yönetimindeki 34 CFD 449 plakalı çöp kamyonu ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Koçyiğit yaralandı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçyiğit, tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:13 Kaynak: DHA
Son Dakika Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü