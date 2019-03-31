Son Dakika Haberleri: Bursa'da Seçim Sandığı Hasta ve Engellilerin Evine Gitti

Bursa'da Seçim Sandığı Hasta ve Engellilerin Evine Gitti

27 dakika önce

BURSA'da hasta ve engelliler, görevlilerce evlerine getirilen sandıkta oylarını kullandı.

Bursa'da Seçim Sandığı Hasta ve Engellilerin Evine Gitti, System.String[]
BURSA'da hasta ve engelliler, görevlilerce evlerine getirilen sandıkta oylarını kullandı.

Bursa'da, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) okullarda kurduğu sandıklarda gidip oy kullanamayan hasta ve engelliler, görevlilerinin evlerine getirdiği sandıkta oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı. YSK tarafından görevlendirilen görevli personel ve beraberindeki polis ekipleri, kentin farklı mahallelerinde bulunan hasta ve engelli vatandaşların evlerine gitti. Önceden oy kullanmak için YSK'ya başvuruda bulunan yüzlerce vatandaş görevlilerce evlerine getirilen sandıkta oy kullandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:51 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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