Son Dakika Haberleri: Bursa'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Bursa'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa'daki seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını belirtti.

Bursa'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar, System.String[]
CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Bursa'daki seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını belirtti.

Bozbey, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçlarının henüz resmi olarak açıklanmadığını belirtti.

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlarla bizim elimizdeki veriler arasında tutarsızlıklar tespit edildi." ifadesini kullanan Bozbey, gülümseyen bir Bursa umuduyla sandığa koşan her vatandaşın oyunun kendilerine emanet olduğunu, bu emanete sahip çıkmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam ettiklerini aktardı.

İçinde bulundukları süreç hakkında bilgi veren Bozbey, şunları kaydetti:

"Özellikle geçersiz oyların sayısının fazlalığı ve diğer şaibeli hususlarla ilgili olarak, İlçe Seçim Kurullarına itiraz başvurularımızı gerçekleştirdik. İlçe Seçim Kurullarının itiraz başvurularımızı reddetmesi üzerine bu kez İl Seçim Kurulu nezdinde itirazımızı gerçekleştirdik. En geç pazartesi gününe buradan olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:03 Kaynak: AA

Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa, Güncel
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