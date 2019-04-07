Bursa'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar
1 saat önce
Bursa'da CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı İl Seçim Kurulunca reddedildi.
Bursa
'da CHP
'nin tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı İl Seçim Kurulunca reddedildi.
İl Seçim Kurulu, yerel seçimlerin ardından CHP'nin itirazı üzerine değerlendirmesini tamamladı.
Heyet, tüm sandıkların yeniden sayılması yönündeki itirazın reddedilmesine karar verdi.
Öte yandan yarından itibaren merkez ilçelerde belediye başkanlarına mazbatalarının verileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:33 Kaynak: AA
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