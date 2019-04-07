Son Dakika Haberleri: Bursa'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar

Bursa'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar

1 saat önce

Bursa'da CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı İl Seçim Kurulunca reddedildi.

Bursa'da Seçim Sonuçlarına İtirazlar, System.String[]
Bursa'da CHP'nin tüm oyların yeniden sayılması yönündeki itirazı İl Seçim Kurulunca reddedildi.

İl Seçim Kurulu, yerel seçimlerin ardından CHP'nin itirazı üzerine değerlendirmesini tamamladı.

Heyet, tüm sandıkların yeniden sayılması yönündeki itirazın reddedilmesine karar verdi.

Öte yandan yarından itibaren merkez ilçelerde belediye başkanlarına mazbatalarının verileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:33 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bursa, Güncel
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