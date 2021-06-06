Bursa'da seçmenler muhtarlık seçimi için sandık başında - Son Dakika

Bursa'nın 8 ilçesinde çeşitli nedenlerle muhtarları olmayan 12 mahallede seçmenler sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulunun bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı sebeplerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacağını duyurmasının ardından vatandaşlar yeniden seçim heyecanı yaşadı.

Osmangazi ilçesinde Reyhan ve İntizam, Nilüfer'de Tahtalı, Yıldırım'da Selçukbey, İznik'te Müşküle, İnegöl'de Mahmudiye, Osmaniye, Sarıpınar ve Mesudiye, Harmancık'ta Karaca, Orhaneli'de Kusumlar, Karacabey'de Karasu mahallelerinde sandık kuruldu. Bu mahallelerde 142 sandıkta kayıtlı toplam 39 bin 825 seçmen bulunuyor.

Seçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oylarını kullandı.