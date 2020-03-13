Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi - Son Dakika

Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi

6 saat önce

Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel halk otobüslerine yönelik hijyen uygulaması yapıldı.

Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel halk otobüslerine yönelik hijyen uygulaması yapıldı.

Son günlerde kamuoyunda paniğe sebep olan korona virüsü salgınına karşı belediye otobüslerinde ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Kooperatif bünyesinde bulunan tüm şehir içi halk otobüslerinde Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapılan ilaçlama faaliyetlerine ek olarak kooperatif tarafından da ilaçlama çalışması başlatıldı.

Burulaş'a bağlı Hotkop bünyesinde hizmet veren şehir içerisindeki tüm toplu taşıma araçları sertifikalı firma tarafından Sağlık Bakanlığı onaylı; insanlar üzerinde toksit madde bırakmayan, ilaçlarla korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. Vatandaşların belediye otobüslerine hiçbir endişe duymadan binebileceklerini vurgusu yapılırken, ilaçlama işlemlerinin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi

Mustafakemalpaşa, Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dikkat çeken koronavirüs önlemi: Bursa'daki kahvehanede maske ve eldiven takıp okey oynadılar
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:40:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da şehir içi otobüslerine korona önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]