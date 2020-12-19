Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı - Son Dakika

Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı

19.12.2020 14:35
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı, System.String[]

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü 81 il, 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkardı.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü 81 il, 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerini çıkardı. Uygulama gereği Bursa'da bulunan tabelalar yeni düzenlenmeye göre hazırlanarak, rakım ve nüfus bilgileri tabelalardan silindi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verileriyle nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelalarında düzenleme yaptı. Tabela değişikliklerinden kaynaklanan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada tüm şehir ile ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı. Tabelaların değiştirildiği kentlerden biri olan Bursa'da, İzmir ve Ankara güzergahlarında bulunan tabelalar yeni düzenlenmeye göre hazırlanarak rakım ve nüfus bilgileri tabelalardan kaldırıldı. Bursa'ya Ankara ve İzmir istikametinden yapılan girişlerdeki şehir tabelasında sadece kentin ismi yazıldı.


Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı
Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz "Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? Firmalar tek tek açıkladı YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiasında içlerinde eski eşinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı Amasyalı köylüler, devlet desteğiyle kurdukları besi çiftliğinde 6 yıldır üretim hayalini gerçekleştiremiyor
Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
F.Bahçeli Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor F.Bahçeli Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sahalara dönüyor         
14:04
Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi         
13:20
Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım         
11:52
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız Boğaz'daki otelin icradan satılmasının ardından Ahu Aysal'dan ilk açıklama: Olan oldu, geriye bakamayız         
08:39
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti         
08:09
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 14:45:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da, şehir tabelalarında yeni dönem: Nüfus ve rakım gitti, adları kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei