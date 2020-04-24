Bursa'da Şehir Tiyatrosu'ndan her güne bir Shakespeare sonesi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatrosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinde oturan vatandaşlar için her gün Batı edebiyatının en önemli şairlerinden William Shakespeare'a ait bir sone yayınlıyor.

Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından seslendirilen soneler her gün saat 13.00 ile 14.00 arasında tiyatronun Facebook ve Instagram hesapları üzerinden yayınlanıyor.

Sloganı "Evde kalmak ya da kalmamak, işte bütün mesele bu" olan etkinliğin bugünki bölümünde "18. Sone"yi okuyan Şehir Tiyatrosu oyuncularından Mehmet Eren Topçak, dinleyicilere "Evde kalın, sanatla kalın" çağrısında bulundu.