Bursa'da şehirler arası otobüs seferleri polis kontrolü altında
BURSA - Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde meydana gelen otobüs kazalarının ardından denetimler artırıldı. Bursa'da bütün yolcu otobüsleri tek tek durdurulup denetlendi.
Bursa İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçe terminaline giriş yapan otobüsleri tek tek denetledi. Trafik ekipleri sürücülerin belgelerini inceleyip, yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu. Polis memuru, yolculara sürücüyü yolculuk sırasında denetlemelerini, olumsuzluk anında 112'yi arayarak polise ihbarda bulunmalarını istedi.
Kaynak: İHA
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