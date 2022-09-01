Bursa'da fırtına sebebiyle otobüs terminalinin çatısının çöktü! Yaşananlar kameraya yansıdı

Bu yıl evleri ısıtmak bir hayli zor olacak! Kış öncesi doğal gaza büyük zam

Dün Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Bursa'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Bölgede yağan şiddetli yağmurun ardından oluşan selde, cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı, araçlar su içinde kaldı. Esnaflar, iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

TERMİNALE YILDIRIM DÜŞTÜ

Aniden bastıran sağanak yağışın sele dönüştüğü şehirde, peş peşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, 3 araç çöken çatının altında kaldı. Terminalin çöktüğü anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

DENİZ VE KIYI BİRLEŞTİ

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Mudanya'da ise deniz ve kıyı birleşti. Sokaklar deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte suyla doldu. Dağdan gelen sular, ilçede bir minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Araçtakiler çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.