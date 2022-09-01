Bursa'da fırtına sebebiyle otobüs terminalinin çatısının çöktü! Yaşananlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da fırtına sebebiyle otobüs terminalinin çatısının çöktü! Yaşananlar kameraya yansıdı

01.09.2022 03:13

Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinin çatısı fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken çatının çökme anı ve vatandaşların terminalin içine doğru kaçması terminaldeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Dün Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Bursa'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Bölgede yağan şiddetli yağmurun ardından oluşan selde, cadde üzerindeki iş yerlerini su bastı, araçlar su içinde kaldı. Esnaflar, iş yerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada

TERMİNALE YILDIRIM DÜŞTÜ

Aniden bastıran sağanak yağışın sele dönüştüğü şehirde, peş peşe gök gürültüsü ve şimşekler çaktı. Yoğun yağış sebebiyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcular zor anlar yaşadı. Yıldırım düşmesi sonucu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, 3 araç çöken çatının altında kaldı. Terminalin çöktüğü anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada

DENİZ VE KIYI BİRLEŞTİ

Şiddetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Mudanya'da ise deniz ve kıyı birleşti. Sokaklar deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte suyla doldu. Dağdan gelen sular, ilçede bir minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Araçtakiler çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada
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Otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada Otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada Terminalin çökme anında yaşanan panik yolcunun kamerasına yansıdı Terminalin çökme anında yaşanan panik yolcunun kamerasına yansıdı
Kaynak: İHA

Fırtına, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da fırtına sebebiyle otobüs terminalinin çatısının çöktü! Yaşananlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da fırtına sebebiyle otobüs terminalinin çatısının çöktü! Yaşananlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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