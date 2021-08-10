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Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor - Son Dakika

Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

10.08.2021 13:45
Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor, System.String[]

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde yaşanan otobüs kazalarının ardından kentteki denetimlerini arttırdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde yaşanan otobüs kazalarının ardından kentteki denetimlerini arttırdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışındaki trafik noktasında 24 saat esasına göre uygulamalar gerçekleştiriyor.

Otogardan çıkış yapan otobüsleri durduran ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetliyor.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları ve ihlal gerçekleştiren otobüs şoförlerini ihbar etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ekipler, sabah saatlerinde gerçekleştirdikleri bir denetimde, M.A. isimli bir şoförün 9 saatten fazla otobüs kullandığını tespit etti.

M.A'ya dinlenmeden araç kullandığı için ceza uygulayan ekipler, bununla birlikte 100 ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle geçici olarak el koydu.

Yine gerçekleştirilen bir denetimde, İzmit'e giden otobüsü kullanan F.Y'nin başka bir sürücüye ait takograf kartıyla seyahat ettiği belirlendi.

Cezai işlem uygulanan F.Y, kartı yanlışlıkla taktığını iddia etti.

Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor
Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da şehirler arası yolcu otobüsleri denetleniyor - Son Dakika


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