Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı - Son Dakika

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Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı
6 saat önce
Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı.
Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalleri kapandı
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 06:24 Kaynak: DHA
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