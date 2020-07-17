Bursa'da şehit komiser yardımcısına son vedâ - Son Dakika

Bursa'da şehit komiser yardımcısına son vedâ

Van'da Artos Dağı'nda düşen keşif uçağında şehit olan 29 yaşındaki komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, memleketi Bursa'da son yolculuğuna göz yaşları içinde uğurlandı.

Van'da Artos Dağı'nda düşen keşif uçağında şehit olan 29 yaşındaki komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, memleketi Bursa'da son yolculuğuna göz yaşları içinde uğurlandı.

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Van'da keşif için havalanan uçağın Artos Dağı'na çarpması neticesinde 2'si pilot 5'i teknik personel olmak üzere toplam 7 polis şehit oldu. Kırıma uğrayan uçakta bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli İHA Pilotu Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan'ın (29) şehadet haberi, Bursa'da baba evine tez ulaştı. Acı haber, Nilüfer Kaymakamı Avni Oral tarafından şehidin amcası Mustafa Aydoğan'a verilirken, haberi alan yakınları üzüntüye boğuldu.


Şehit amcasının cenazesine polis üniformasıyla geldi


Düşen uçakta şehit olduktan sonra dün Van'da düzenlenen askeri törenin ardından Bursa'ya getirilen İrfan Aydın'ın na'şı, Fethiye Mahallesindeki baba evine getirilerek burada helallik alındı. Cenaze, buradan Mihraplı Camii'ne götürüldü. Şehidin yeğeni polis üniformasıyla cenazeye gelerek, amcasının tabutuna son kez sarıldı. Törene şehidin annesi ve yakınlarının haricinde İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolay, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç da katıldı. İrfan Aydoğan, Hamitler Kent Mezarlığında şehitliğe defnedildi. - BURSA

İrfan Aydoğan, Bursa, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şehit komiser yardımcısına son vedâ - Son Dakika
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