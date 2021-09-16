Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü'nün anlam ve önemini vatandaşlara hatırlatmak maksadıyla BURULAŞ otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik anons uygulaması başlattı.

Belediye otobüslerini kullanan gaziler ve şehit yakınları, Bursakart'larını cihaza okuttuklarında, 'Vatan size minettar' anonsunu duydu. Belediye otobüslerinde seyahat eden vatandaşlar uygulamanın çok yerinde olduğunu belirtti. Uygulama karşısında duygulandıklarını dile getiren vatandaşlar, bu konudaki hassasiyeti sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşad Çapar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ olarak şehit yakınları ve gaziler için birçok çalışma yaptıklarını söyledi. mevzuatın izin verdiği bütün imkanları sunduklarını belirten Çapar, "Şehit yakınlarını ve gazilerimizi onurlandıracak sosyal bir uygulamayla yeni bir pencere açtık. Şehit yakınları ve gaziler araçlarımıza bindiklerinde bir anons duyulacak. Vatandaşlarımızın tamamının minnetini ifade eden bu anonsta 'Vatan size minnettardır' ifadesiyle hoş geldiniz diyeceğiz. Bu jestimizin minnet ifadesi olarak görülmesini bekliyoruz" dedi. - BURSA