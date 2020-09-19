Bursa'da Şehitler Anıtı'na özel sergi salonu - Son Dakika

Bursa'da Şehitler Anıtı'na özel sergi salonu

Bursa'da Şehitler Anıtı'na özel sergi salonu Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 19 Eylül Gaziler Günü'nde ziyarete açtığı Mihraplı Şehitler Anıtı'na, bu yıl da kahramanlık mücadelesinin fotoğraf, canlandırma maketler ve şehit aileleri tarafından bağışlanan özel eşyaların...

Bursa'da Şehitler Anıtı'na özel sergi salonu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 19 Eylül Gaziler Günü'nde ziyarete açtığı Mihraplı Şehitler Anıtı'na, bu yıl da kahramanlık mücadelesinin fotoğraf, canlandırma maketler ve şehit aileleri tarafından bağışlanan özel eşyaların sergilendiği ayrıcalıklı bir sergi salonu kazandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Valiliği işbirliğinde kente kazandığı Mihraplı Şehitler Anıtı, geçtiğimiz yıl 19 Eylül Gaziler Günü'nde düzenlenen görkemli bir törenle ziyarete açılmıştı. Yaklaşık 15 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirilen ve içinde 12 metre yüksekliğe sahip Şehitler Anıtı'nın bulunduğu proje, 1300 metrekarelik tören alanı, toplantı ve konferans salonları, kafeterya ve yeşil alan düzenlemeleriyle şehit ve gazi yakınlarının önemli bir buluşma mekanı haline geldi. Bu yıl da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerine ev sahipliği yapan Mihraplı Şehitler Anıtı'na Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan Sergi Salonu da düzenlenen törenle ziyarete açıldı. İlk olarak şehitlik alanında düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Vekili Mustafa Özsoy, AK Parti ve CHP Milletvekilleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği yöneticileri katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Adem Erdem'in günün anlam ve önemini anlattığı konuşmasının ardından da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sergi Salonu'nun açılışı yapıldı.

Salona siperden giriş

Kahraman Türk ordusunun Balkan savaşlarından günümüze verdiği vatan mücadelesinin sergilendiği salonun girişi, ziyaretçilere savaş alanı hissiyatı yaşatmak için bir siper gibi hazırlandı. Balkan savaşlarından bugüne vatan savunması için verilen mücadelenin fotoğraflarla anlatıldığı sergide 1970 yılından itibaren şehit olan polis ve askerlerin fotoğrafları ekrana yansıtılıyor. Sergi alanındaki vitrinlerde ise şehit aileleri tarafından bağışlanan özel eşyalar sergileniyor. Canlandırma maketler de ziyaretçileri savaş yıllarına götürüyor.

Ölürsek şehit, kalırsak gazi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazi unvanının verildiği 19 Eylül Gaziler Günü'nde böyle anlamlı bir sergi salonunu ziyarete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz' diyerek seferlere çıkan, bir ecdadın torunlarıyız" diyen Başkan Aktaş, "Tarihimize baktığımızda bayrağını, vatanını, milletini, istikbalini canı pahasına koruyan nice kahramanla karşılaşıyoruz. 1071'de Anadolu'nun kapıları açıldığından bu yana, Çanakkale'de, İstiklal savaşında, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da, şehitlik ve gazilik ruhuyla istiklal ve istikbal mücadelesi verdik. Şehitlik ve gazilik ruhunu daima diri tutarak her savaştan muzaffer olarak çıktık. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere geçit vermemek için Çanakkale'de 300 bin vatan evladını toprağa verdik. Bu savaşta Bursa'dan 5 bin asker şehit oldu. Bizim inancımızda şehitler ölmez. Şehitlik ölümü yenmek, vuslata ermektir. Bugün bu topraklar içinde özgürce yaşıyorsak bunu bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Bugün de kahraman şehitlerimiz ve gazilerimize minnetimizin bir göstergesi olarak düzenlediğimiz sergi alanının açılışını yaptık. İnşallah pandemi süreci bittikten sonra gençlerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin, hasılı Bursalıların vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza bağlılığını artırmak adına bu güzel mekanın araç olacağına yürekten inanıyorum. Ben bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e istiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı 'mareşal ve gazi' unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Bursa'da Şehitler Anıtı'na özel sergi salonu

Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü, Şehit, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da Şehitler Anıtı'na özel sergi salonu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti
Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi         
19:13
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli tutuklandı FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli tutuklandı         
18:54
Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak Son dakika: 21 Eylül'de eğitime başlayacak okullarda tüm öğrencilere ücretsiz maske dağıtılacak         
17:49
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 19:49:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da Şehitler Anıtı'na özel sergi salonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei