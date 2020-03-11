Bursa'da şehitlere saygı konvoyu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da şehitlere saygı konvoyu - Son Dakika

Bursa'da şehitlere saygı konvoyu

6 saat önce

İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen askerler için Bursa'da birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.

Bursa'da şehitlere saygı konvoyu, System.String[]

İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen askerler için Bursa'da birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.


İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen askerler için oluşturulan birlik ve beraberlik konvoyuna yaklaşık 100 araç katıldı. BTSO 15 Temmuz Şehitler Okulu önünden başlayan konvoy İzmir Yolu üzerinden devam etti.


Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı turlayan konvoya çevredeki vatandaşlar alkış tutarak destek verirken, etkinlik NİŞ Kafe önünde son buldu.


Bursa Megane Team Grup Yöneticisi İbrahim Kandemir konvoy sonrası tüm katılımcılara teşekkür ederken, şehitlerin ruhuna düzenlenen ve vatani görevini yapmakta olan asker ve polislerin yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini dile getirdi. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:42:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da şehitlere saygı konvoyu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]