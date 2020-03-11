Bursa'da şehitlere saygı konvoyu - Son Dakika

İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen askerler için Bursa'da birlik ve beraberlik konvoyu düzenlendi.



İdlib'te Türk askerine yönelik yapılan saldırı sonrasında şehit düşen askerler için oluşturulan birlik ve beraberlik konvoyuna yaklaşık 100 araç katıldı. BTSO 15 Temmuz Şehitler Okulu önünden başlayan konvoy İzmir Yolu üzerinden devam etti.



Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı turlayan konvoya çevredeki vatandaşlar alkış tutarak destek verirken, etkinlik NİŞ Kafe önünde son buldu.



Bursa Megane Team Grup Yöneticisi İbrahim Kandemir konvoy sonrası tüm katılımcılara teşekkür ederken, şehitlerin ruhuna düzenlenen ve vatani görevini yapmakta olan asker ve polislerin yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini dile getirdi. - BURSA