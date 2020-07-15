Bursa'da şehitlikte anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Hamitler Mezarlığı Şehitliği ziyaret edilerek dualar edildi.



Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat başta olmak İl Jandarma Komuntanı Hakan Saraç, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, askeri erkan ve şehit yakınlarının katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına baş sağlığı diledi.



Afrin'den şehit düşen Taner Çobanoğlu'nun kabrine gelen anne Sevim Çobanoğlu, "Yavrularımızla gururluyuz. Vatanları için her şeyi göze aldılar. Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Hepsi bizler için çok değerli çocuklar. İyi olmasalar burada olmazlardı. 15 Temmuz'da da şehit düşenler için de gurur duyuyoruz" dedi.



Protokol üyeleri daha sonra Pınarbaşı Mezarlığı Şehitliği'nde geçti. - BURSA