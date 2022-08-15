Kaç liraydı, ne kadar oldu? İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünlerin fiyatları

Diğer bir görüntü ise Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yaklaşık 20 araçlık grup; asker eğlencesi adı altında yol ortasında çiftetelli ve farklı oyunlar oynadılar. Bir süre oynayan grup araçlarına binerek tekrar hareket etti. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatan sürücüler hakkında işlem başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.