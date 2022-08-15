Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar - Son Dakika
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Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar

15.08.2022 09:53

Bursa'da şehrin farklı yerlerinde sürücüler asker eğlencesi nedeniyle trafiği kapatıp oyunlar oynadılar.

Bursa'da şehrin farklı yerlerinde sürücüler asker eğlencesi nedeniyle trafiği kapatıp oyunlar oynadılar. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapan bir grup genç araçlarıyla trafiği kapatarak oyunlar oynadı.

Diğer bir görüntü ise Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yaklaşık 20 araçlık grup; asker eğlencesi adı altında yol ortasında çiftetelli ve farklı oyunlar oynadılar. Bir süre oynayan grup araçlarına binerek tekrar hareket etti. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatan sürücüler hakkında işlem başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asker eğlencesinde yolu trafiğe kapatıp oyunlar oynadılar - Son Dakika
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