Son Dakika Haberleri: Bursa'da şehrin göbeğinde trafiğe çıkan iki eşek sürücüleri zor durumda bıraktı
Son Dakika Genel Haber

Bursa'da şehrin göbeğinde trafiğe çıkan iki eşek sürücüleri zor durumda bıraktı

24 dakika önce

Bursa'da şehrin göbeğinde trafiğe çıkan iki eşek sürücüleri zor durumda bıraktıBURSA - Bursa'de şehir merkezinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yola çıkan başıboş iki eşek, sürücüleri zor durumda bıraktı.

Bursa'da şehrin göbeğinde trafiğe çıkan iki eşek sürücüleri zor durumda bıraktı
BURSA - Bursa'de şehir merkezinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yola çıkan başıboş iki eşek, sürücüleri zor durumda bıraktı.
Kent Meydanı'ndan İstanbul Caddesi'ne doğru araçların arasından giden başıboş iki eşek sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Boyunlarında tasma olduğu ve sahiplerinden kaçtığı anlaşılan eşekler bir süre araçların arasından ilerledikten sonra kaldırıma çıktı. Kaldırımda eşekleri gören vatandaşlardan bazıları üstüne binerek bir süre dolaştı. Vatandaşların ara sokaklara bıraktığı eşekler sonra gözden kayboldu.
Şaşkın bakışlarla eşekleri izleyen vatandaşlar, "Eşekleri görünce çok şaşırdık. Bu civardan birine ait olduğunu da düşünmüyoruz. Trafikte de epey sıkıntı oluşturdular. Bir an önce sahiplerini bulmak lazım. Eşekleri biz teslim alamayız" dedi.
Bursa'da şehrin göbeğinde trafiğe çıkan iki eşek sürücüleri zor durumda bıraktı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü Avrupa'nın Göbeğinde Sultanahmet Esintisi! Mehterle İftar Yaptılar Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 10:59:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da şehrin göbeğinde trafiğe çıkan iki eşek sürücüleri zor durumda bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]