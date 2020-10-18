Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika

- Bursa'da sağanak sele neden oldu

BURSA - Bursa'da sabah saatlerin başlayan sağanak yağmur Uludağ'ın eteklerinde bulunan mahallelerde etkili oldu.

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çakan şimşeklerin ardından yağan yağmur, Uludağ eteklerindeki mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçe Mollafanari Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, yağmur sularının nasıl etkili olduğunu gözler önün serdi.