Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu

18.10.2020 16:09

Son dakika haberi... - Bursa'da sağanak sele neden oldu Bursa'da sabah saatlerin başlayan sağanak yağmur Uludağ'ın eteklerinde bulunan mahallelerde etkili oldu.

- Bursa'da sağanak sele neden oldu

BURSA - Bursa'da sabah saatlerin başlayan sağanak yağmur Uludağ'ın eteklerinde bulunan mahallelerde etkili oldu.

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çakan şimşeklerin ardından yağan yağmur, Uludağ eteklerindeki mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Osmangazi ilçe Mollafanari Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, yağmur sularının nasıl etkili olduğunu gözler önün serdi.

Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu
Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu

Uludağ, Sabah, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! - Bursa'da sağanak sele neden oldu - Son Dakika

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