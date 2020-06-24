Bursa'da sel bilançosu; 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

Bursa'da sel bilançosu; 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Bursa'da sel bilançosu; 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördüBURSA'da geçen pazar günü yaşanan sel felaketinde, ilk belirlemelere göre 7'si ağır hasarlı olmak üzere 33 bina ile 30 bin 500 dönüm tarım alanında zarar meydana geldi.

Bursa'da sel bilançosu; 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

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BURSA'da geçen pazar günü yaşanan sel felaketinde, ilk belirlemelere göre 7'si ağır hasarlı olmak üzere 33 bina ile 30 bin 500 dönüm tarım alanında zarar meydana geldi. Bursa Valiliği, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderildiğini, paranın vatandaşlara en kısa sürede dağıtılacağını bildirdi.

Bursa Valiliği, geçen pazar günü meydana gelen ve 1 kişinin kaybolduğu 4'ü aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, '17 ilçemizin 12'sinde hasar ve can kaybı olmamıştır. Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerimizde tarım arazileri, yol ve altyapı zararları bildirilmiş olup, bina hasar tespiti ve zarar tespitine ilişkin çalışmalar tamamlanmış, tarım hasar tespiti çalışmaları saha ekiplerimizce devam etmektedir denildi.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen 500 bin TL acil yardım ödeneğinin, valiliğe ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi

Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 500.000 TL acil yardım ödeneği, valiliğimiz emrine gönderilmiş olup, en kısa zamanda dağıtımı gerçekleştirilecektir. 21 Haziran 2020 tarihinde saat 18.30'da yaşanan sel, su baskınlarında Kestel Dudaklı Mahallesi'nde 22 yaşında engelli 1 kadın vatandaşımız ve Kestel Kayacık Mahallesi'nde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 1 vatandaşımızın arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kayacık- Narlıdere Mahalleleri'miz arasında belirlenen 4 bölgede, bugün itibariyle 136 arama-kurtarma personeli, 47 araç ve 3 köpek ile arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bolu ve Kocaeli illerinden JAK ekipleri çalışmalara destek vermektedir. Enerji verilmeyen yerleşim birimimiz bulunmamaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, görevi bulunan kurum ve kuruluşlar çalışmalarına devam etmekte olup, Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve STK'lar tarafından mahalle sakinlerimize ve bölgede çalışan personellerimize 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu olay yeri ve çevresinde, 6 asayiş, 6 trafik, 2 JÖH ekibi olmak üzere toplam 62 jandarma personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir. 4 adet 112 ekibi, 4 adet UMKE ekibi olmak üzere toplam 8 ekip ve 27 sağlık personeli görevlendirilmiştir. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından 12 ekip 24 personel ile hasar tespit çalışması yapılmış olup çalışmalar tamamlanmıştır.

Yapılan hasar tespit çalışmasında, 7'si ağır hasarlı olmak üzere 33 bina ile 30 bin 500 dönüm tarım alanında zarar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, 19 iş makinası ile altyapı ve teknik destek çalışmalarının yürütülüldüğü, çalışmalara Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ'nin 236 prsonelle destek verdiği ifade edildi.

Valilik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de bölgede, 44 personel ile çalışmalarını yürüttüğünü, bu amaçla 118 ailenin ziyaret edilip, 193 vatandaşa destek sağlandığını bildirdi.

Açıklamanın son kısmında ise, Kestel Kaymakamlığı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca bugün itibariyle Dudaklı Mahallesi'nde sel felaketinde zarar gören 63 kişinin hesabına toplam 130 bin 500 TL nakdi yardım yatırılmıştır ifadesi yer aldı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da sel bilançosu; 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

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