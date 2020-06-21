Bursa'da, sel felaketinde evde mahsur kalan bir kişi öldü, kayıp 5 kişi aranıyor (3) - Son Dakika

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ, BAKAN SOYLU BURSA'YA GELİYOR

Bursa'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 2'ye yükseldi. Arama kurtarma ekiplerinin, henüz kimliği belirlenemeyen 5 yaşlarındaki bir kız çocuğunun daha cesedine ulaştığı öğrenildi. Bölgeden üst üste gelen kötü haberler üzerine, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarını yerinde incelemek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bursa'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bursa'ya doğru hareket eden Soylu, selden etkilenen köyleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyecek.

Muammer İRTEM/BURSA,