Bursa'da sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor - Son Dakika

Bursa'da sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor

Bursa'daki sel felaketinde kayıp 4 kişiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'da sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor, System.String[]

Bursa'daki sel felaketinde kayıp 4 kişiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.


Bursa'nın Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde sel suları 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba'yı evinde yakalamış, talihsiz kız evinde hayatını kaybetmişti. Sel 130 haneli mahallenin tamamını sular altında bırakırken azgın sular 10'dan fazla aracı sürüklemişti. Selde en büyük acı Kestel'in Kayacık Mahallesi'nden geldi. Dere kenarındaki bağ evinde sel sularına yakalanan Bingöllü 5 kişilik aileden haber alınamamıştı. Dün gece saatlerinde ailenin 5 yaşındaki kızı cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinden 257 kişi gece boyunca kayıp 4 kişi arama çalışmalarını sürdürdü. Ancak günün ilk ışıklarıyla 05.30'da ekipler geniş kapsamlı olarak dere yatağında arama çalışmalarını hızlandırdı. Bingöllü aileden 3 kişinin cansız bedeni 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedine 500 metre mesafede ekipler tarafından çamur ve taş yığınları arasında bulundu. Halen kayıp 1 kişinin arama çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, cenazeler hastane morguna kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey yetkililerinde bölgede inceleme yapacağı, sel felaketinin en çok vurduğu Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık'da afetin yaraları sarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ekiplerinin seferber ettiği öğrenildi.


Tarım İl Müdürlüğü de Bursa'nın en verimli ovalarından birisinde şeftali, armut bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılacak.


Kayıp 3 kişinin cansız bedenleri çıkartılırken yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kayıp 1 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor.


Bursa Valiliği de dün gece bir açıklama yaptı. Açıklamada, "21 Haziran 2020 tarihinde saat 18.48 sıralarında AFAD'a gelen ihbar üzerine Bursa İli Kestel İlçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu Mahallelerinde meydana gelen sel felaketi ihbarının alınması üzerine; Valiliğimizce derhal oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edilmiş olup, Meydana gelen sel felaketinde Kestel İlçemiz Dudaklı mahallesinde 1998 doğumlu Kader Akbaba isimli engelli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Yine Kayacık mahallemizde, aynı aileden 7 kişi sele kapılmış olup, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerine; 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 24 Tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 Jandarma personeli ile beraber toplam 257 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.


Öte yandan Orhangazi ilçemizin Yenisölöz ve Bayırköy mahallerinde maddi hasar oluşmuştur. Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık mahallelerimizde oluşan hasar nedeniyle her mahallemize ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 greyder, 4 kepçe görevlendirilmiş olup; hem Orhangazi İlçemizde hem de Kestel ilçemizin bağlı mahallelerinde çalışmalar sabaha kadar bitirilecektir" denildi. - BURSA

Kayacık, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki         
14:41
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi         
14:39
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın         
14:31
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı         
14:28
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı         
14:21
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil         
14:15
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı         
14:12
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı         
13:41
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı         
13:28
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu         
13:26
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı         
13:26
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı         
13:13
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek         
13:12
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı         
12:59
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak         
12:47
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı         
12:42
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var         
12:38
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı         
12:29
Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı         
12:28
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti         
12:19
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te         
12:16
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek         
12:09
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı         
12:03
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı         
12:01
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi         
12:01
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı         
11:55
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz         
11:46
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı         
11:45
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti         
11:37
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 15:03:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, 1 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei