Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor

BURSA'nın Kestel ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kaybolan 5 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor, System.String[]

BURSA'nın Kestel ilçesinde, dün akşam sağanak sonrası meydana gelen sele kapılarak, kaybolan 5 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı, 5'e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sağanağın yol açtığı zarar ise gün ağarınca dronla havadan görüntülendi.

Bursa'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde ise taşan sular, araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı. Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle sakinleri, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22) ise yaşamını yitirdi.

SELE KAPILANLAR, GECE BOYUNCA ARANDI

Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılarak, dere yatağına sürüklenen 5 kişiden 1'nin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD, NAK, UMKE ve ANDA ekipleri tarafından kayıp kişilerin bulunması için Kayacık Mahallesi ile Narlıdere Mahallesi arasında detaylı arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Bursa Valiliği'nden dün akşam yapılan açıklamada ise "AFAD'a gelen ihbar üzerine Bursa ili Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde meydana gelen sel felaketi ihbarı alınması üzerine, Valiliğimizce derhal oluşturulan İl Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi'nce olaya müdahale edilmiş olup, meydana gelen sel felaketinde Kestel ilçemiz Dudaklı Mahallesi'nde 1998 doğumlu Kader Akbaba isimli engelli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayacık Mahallesi'nde 5 kişi sele kapılmış, bunlardan bir kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup, kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. 257 kişilik arama-kurtarma ekibinin kayıp 4 kişinin bulunması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.

BAKAN SOYLU, AFET BÖLGESİNE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Bursa'ya gelerek, sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 4 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

AFAD, NAK, UMKE ve ANDA ekipleri tarafından kayıp kişilerin bulunması için başlatılan aramalardan sabah saatlerinde acı haber geldi. Kayıplardan 2'sinin daha cesedine ulaşıldı. Sel felaketinde ölenlerin sayısı, 5'e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan sel felaketinden en çok zarar gören Dudaklı Mahallesi'ndeki tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Tarlaların sular altında kalması, çamur içindeki sokaklar ve iş makineleriyle bölgedeki çalışmalar, dronla havadan görüntülendi.


Kayacık, Kestel, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 08:25 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor - Son Dakika
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