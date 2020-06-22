Bursa'da, sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor (5) - Son Dakika

Bursa 'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Mahallesi'nde dün akşam sağanak sonrası meydana gelen selde hayatını kaybeden 5 kişiden bedensel engelli olduğu öğrenilen Kader Akbaba (22),

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