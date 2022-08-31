Bursa'da sel sularının ortasında kalan 65 yaşındaki adamın zor anları saniye saniye kamerada

Bursa'da sağanak, sel, fırtına ve dolu ekili tarım alanlarına da büyük zarar verdi. Şehrin kuzeyinde merkez Osmangazi ilçesinin köylerinde, üzüm, incir, domates, kavun, karpuz bahçelerinde büyük zarar meydana geldi.

TARLADAN DÖNEN YAŞLI ADAM ZOR ANLAR YAŞADI

Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık köyünde de sel suları araçları sürükledi. Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı. Genç bir köy sakini, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırarak yaşlı adamı yönlendirdi. Yaşlı adam son anda sel sularından kurtuldu.

ARAÇLAR SELDE SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Mudanya'da da bir çok noktada araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kayıt altına alındı.