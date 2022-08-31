Bursa'da sel sularının ortasında kalan 65 yaşındaki adamın zor anları saniye saniye kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da sel sularının ortasında kalan 65 yaşındaki adamın zor anları saniye saniye kamerada

31.08.2022 17:08

Bursa'da etkili olan sel ve dolu tarım arazilerini de etkiledi. Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık köyünde kamyonetiyle erik hasadından dönen ve sel sularında zor anlar yaşayan 65 yaşındaki Ömer Eydi mahalle sakinlerinin yönlendirmesiyle aracından inip başka bir aracın üzerine çıkarak kurtuldu. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

Bursa'da sağanak, sel, fırtına ve dolu ekili tarım alanlarına da büyük zarar verdi. Şehrin kuzeyinde merkez Osmangazi ilçesinin köylerinde, üzüm, incir, domates, kavun, karpuz bahçelerinde büyük zarar meydana geldi.

TARLADAN DÖNEN YAŞLI ADAM ZOR ANLAR YAŞADI

Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık köyünde de sel suları araçları sürükledi. Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı. Genç bir köy sakini, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırarak yaşlı adamı yönlendirdi. Yaşlı adam son anda sel sularından kurtuldu.

ARAÇLAR SELDE SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Mudanya'da da bir çok noktada araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

YORUMLAR
500
Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu Çocukların kavgasına büyükler dahil olunca bıçaklar konuştu Viteste unutulan motosiklet, mağazada böyle harekete geçti Viteste unutulan motosiklet, mağazada böyle harekete geçti
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sel sularının ortasında kalan 65 yaşındaki adamın zor anları saniye saniye kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:32 İngiltere'de korku yaratan hayvan! Vatandaşlara uyarılar yapıldı
19:27 Kulüpler Birliği, Rezerv Lig'in iptal edilmesi için TFF'ye başvurdu
19:20 Sosyal medyada gündem olan fotoğraf! ABD'li adam havuzda tıpatıp benzeri başka bir adamla karşılaştı
19:03 İtalya devi Milan, RedBird Capital Partners'a satıldı!
18:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandı: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
18:19 Mudanya'da yaşanan sel 4 kişilik aileyi minibüste mahsur bıraktı!
18:08 Eczacının ricası görenlerde şaşkınlık yarattı!
18:05 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TEKNOFEST'e ziyaret! Alana girer girmez ilginç soruyla karşılaştı
17:59 Hull City, Süper Lig'den transferlerini ara vermeden sürdürüyor! İşte gözüne kestirdiği yeni isim
17:32 Futbolcu Arda Turan kariyerini sonlandırıyor! Özel bir kliple açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 19:58:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da sel sularının ortasında kalan 65 yaşındaki adamın zor anları saniye saniye kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement