Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarından itibaren devam edildi.

Bursa AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨ndeki çalışmalara Afyonkarahisar, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Ku¨tahya ve Manisa AFAD müdürlükleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), asayiş ve trafik timleri, emniyet müdürlükleri ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personel ve gönu¨llu¨ katıldı.

Genç kızın kaybolduğu alanda çalışmalar, karadan arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma köpekleriyle, havadan da "drone" ile aralıksız yu¨ru¨tu¨ldü. Dalgıç polisler de şelaleler ve su altında arama yaptı.

Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen aramalara, yarın sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

İlçeye bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmıştı. Bu mahallelerdeki yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti. Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde de sel sularına kapılan 5 kişiden Ahmet, Türkan, Medine ve Nazime Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Kestel, Bursa, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

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