Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına, vadi tabanında havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan genç kızı arama çalışmalarına, vadi tabanında havanın kararması nedeniyle ara verildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), selde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmalarına, günün ilk ışıklarından itibaren devam edildi.


Bursa AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨ndeki çalışmalara jandarma ve belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sivil arama kurtarma ekiplerinden oluşan 183 kişi katıldı. Deniz polisi, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT) ve İHH Arama Kurtarma'dan 18 dalgıcın yaklaşık 2 kilometrelik alanda görevli olduğu çalışmalarda, bölgede oluşan 50 santimetrelik çamurda da arama yapıldı ancak Bilen'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Vadi tabanında havanın kararması nedeniyle ara verilen aramalara, yarın sabah yeniden başlanacağı öğrenildi.

"197 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır"

Bu arada Bursa Valiliğinden, sel olayına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 21 Haziran'da saat 18.30'da başlayan aşırı yağışların kentte sel ve su baskınlarına neden olduğu anımsatıldı.

Kayıp olan 1 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla 183 arama kurtarma personeli, 17 araç ve 1 köpek ile çalışmalar devam etmektedir. Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu olay yeri ve çevresinde JAK, asayiş, trafik ve JÖH ekibi olmak üzere toplam 62 jandarma personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir. UMKE ve 112 ekibi olmak üzere toplam 4 ekip ve 16 sağlık personeli ile çalışmalarına devam etmektedir. DSİ 1. Bölge Müdürlüğümüz tarafından su kanalları ve kanaletlerinin temizliğine devam edilmektedir. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünce Dudaklı ve Narlıdere mahallelerinde yol onarım ve bakım çalışmalarına devam edilmektedir."

Mobil haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi için bölgede 4 mobil baz istasyonu bulunduğu, 24 personelin görev yaptığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enerji verilmeyen yerleşim birimi bulunmamaktadır ancak bazı binalara güvenlik sebebiyle elektrik verilmemekte, ekiplerce kontroller yapıldıktan sonra elektrik verilmektedir. 1 sepetli araç ve 2 personelden oluşan arıza ekibi bölgededir.

BUSKİ, 261 personel, 32 iş makinesi-araç ile çalışmalarına devam etmektedir. 27 evin temizliği bitirilmiş, 18 bina kalmıştır. Su hatları ile alakalı tüm arızalar giderilmiştir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları 26 ekip ve 52 personel ile 25 bin 650 dekar alan içerisinde Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerimizde devam etmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz psikososyal destek anlamında 12 ekip 24 personel olmak üzere toplamda 44 personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar 166 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 197 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır."

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da selde kaybolan genç kızı arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

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