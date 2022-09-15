Bursa'da sel mağdurlarının ağustos ayı su faturalarına destek - Son Dakika
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Bursa'da sel mağdurlarının ağustos ayı su faturalarına destek

15.09.2022 19:18
Bursa'da sel mağdurlarının ağustos ayı su faturalarına destek

Bursa'da selden etkilenenlerin ağustos ayı faturalarındaki 20 metreküpe kadar olan tüketim bedelleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Bursa'da selden etkilenenlerin ağustos ayı faturalarındaki 20 metreküpe kadar olan tüketim bedelleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda Aktaş'ın, su faturalarına ilişkin önergesi oybirliğiyle kabul edildi.

Aktaş, yaptığı konuşmada, sağanağın ağustos ayında sel ve taşkınlara yol açtığını, bu sürecin en az hasarla atlatılması için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Selden zarar görenlerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Aktaş, "Yetkili makamlar tarafından tespit edilmiş, ağustos ayında selden zarar görmüş abonelerimizin yağıştan kaynaklı fazla su tüketimlerini telafi etmek amacıyla standart 20 metreküpe kadar olan su tüketimleri Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılanacak. Hangi ilçeden olursa olsun başvuracak vatandaşımızla ilgili tespit yapılacak." diye konuştu.

Aktaş'ın önergesi, oybirliğiyle kabul edildi.

Bursaspor tartışması

Meclis toplantısında İYİ Parti Sözcüsü Adnan Akın'ın "siyasetin takımdan elini çekmesi gerektiği" şeklindeki sözleri üzerine Aktaş, "Bursaspor ile ilgili eleştiri getirenler, bir formül sunması gerekir. Evet benim bir genel müdürüm şu an Bursaspor'un başkanı. Şimdi diyorsunuz 'siyaset elini çeksin' çekelim. Benim böyle bir derdim yok. Varsa formülünüz, bir şeyi eleştiriyorsanız yani çıkın formülle konuşun. Bütün Bursa'ya haykırıyorum buradan, biz Bursaspor'un önünde engel falan değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, kentin 8 Temmuz 1920'de işgale uğramasının ardından Ankara'da meclis kürsüsüne puşide-i siyah olarak bilinen siyah örtünün serilmesi sahnesi, Büyükşehir Belediyesi Meclisinde canlandırıldı.

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Kaynak: AA

Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da sel mağdurlarının ağustos ayı su faturalarına destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da sel mağdurlarının ağustos ayı su faturalarına destek - Son Dakika
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