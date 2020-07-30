Bursa'da selden zarar gören ailelere beyaz eşya desteği - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesindeki selde eşyaları zarar gören 22 aileye buzdolabı yardımında bulunuldu.

Fetih Derneği Bursa Şube Başkanı Sercan Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, sel nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine destek olmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Sel olayının yaşandığı andan itibaren ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını vurgulayan Bakır, "Derneğimizin yanı sıra 28 Şubat Platformu ile Adaleti Savunanlar Derneğinin de katkılarıyla mağdur vatandaşlarımıza 22 adet buzdolabı teslim ettik. Katkı sağlayan kurum ve kuruluş yetkilileriyle tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Selde 6 kişi yaşamını yitirmişti

Kestel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık mahallelerinde 21 Haziran Pazar günü akşama doğru etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Dudaklı Mahallesi'nde sel sonucu engelli Kader Akbaba yaşamını yitirmiş, Kayacık Mahallesi'nde ise sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine, Nazime ve Derya Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Bölgede çok sayıda bina ve tarım arazisi zarar görmüştü.