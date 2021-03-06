Bursa'da sendikaya üye oldular işten kovuldular - Son Dakika

Bursa'da 6 İşçi Türk Metal Sendikasına üye olunca, işten kovuldu.

Sendikal Örgütlenme'nin mücadeleci kuruluşu Türk Metal'e üye oldukları için 6 işçi, işveren tarafından mazeretsiz kapının önüne kondu. Osmangazi'nin Demirtaş OSB içinde bulunan ağırlıklı olarak Türk Traktör ve TOFAŞ/ Ford'a yapan A-Plas'ın 6 çalışanı Türk Metal Sendikası Tofaş Şubesi örgütlenmesine üye oldukları gerekçesi ile işten çıkartıldı. Fabrikada çalışan 180 işçi çıkartılan işçilere destek vermek için 05/03/2021 Cuma günü saat 16,00 itibari ile şalteri indirdi, üretimi durdurdu. 18 saattir fabrika içinde Türk Metal Sendikası Tofaş Şube yetkilileri ile işletme yetkililerinin fabrikanın tekrar üretime geçmesi için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. - BURSA