Bursa'da Senforock gece - Son Dakika

Bursa'da Senforock gece

BURSA - Klasik ve rock müziğe senfonik orkestra eşliğinde alternatif yorumlar getiren Musa Göçmen şefliğindeki Senforock Grubu, 59. Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursalı hayranlarıyla buluştu.

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser, afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza saygı duruşu ile başladı. En sevilen Türkçe ve yabancı rock parçalarını şef Musa Göçmen önderliğinde seslendiren Senforock Grubu Bursa'da tarihe geçecek bir konsere imza attı. Konserlerine dünyaca sevilen Eye Of The Tiger şarkısını kendi senfonik yorumlarını katarak seslendiren grupta her şarkıyı ayrı bir solist alternatif yorumuyla sahneledi. Metallica Grubu'nun şarkısı Nothing Else Matters'ı yorumlayan grup, Bursalılara muhteşem bir rock akşamı yaşattı. Grup, Dönence, Tamirci Çırağı, Arapsaçı, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok sevilen Türk rock tarihinin efsane şarkılarını senfonik yorumlarıyla ve muhteşem performansıyla Bursalı sanatseverler için söylediler.

Rock gecesinde özel konser

Konserin son bölümünde ise Senforock Grubu sahneye dünyanın ilk özel gereksinimli bireylerinden oluşan Fark Band Grubu'nu davet etti. İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı (İZEV) önderliğinde oluşturulan grup ilk olarak klip şarkıları da olan ünlü Stayin' Alive şarkısının Türkçesi "Yanımda ol, benimle ol"u muhteşem bir performansla seslendirdiler. Fark Band, daha sonra Tanju Okan'ın "Kadınım" şarkısını farkındalık oluşturmak adına kadın haklarına ithafen yorumladı. Söyledikleri şarkılarla hem coşturan hem de duygulandıran grup izleyicilerden büyük alkış aldı.

İZEV Başkanı Hakan Kural, özel gereksinimli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen Fark Band projesinin Avrupa'nın en iyi, dünyadaki 60 ülke arasında da en iyi sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi. Bu anlamlı müzik grubuna böylesine büyük bir organizasyonda sahne alma imkanı veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Bursa'da tarihe geçecek bir rock gecesinin yaşandığı konser sonrasında Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Başkanı Özer Matlı ve Genel Sekreteri Fehim Ferik, Senforock Grubu adına Musa Göçmen'e, Fark Band Grubuna ve İZEV Başkanı Hakan Kural'a teşekkür plaketi sundu.

