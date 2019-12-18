Bursa'da seri muhakeme ve basit yargılama usulleri semineri - Son Dakika
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Bursa'da seri muhakeme ve basit yargılama usulleri semineri

7 saat önce

Bursa'da seri mahkeme ve basit yargılama usulleri eğitim semineri gerçekleştirildi.

Bursa'da seri muhakeme ve basit yargılama usulleri semineri, System.String[]

Bursa'da seri mahkeme ve basit yargılama usulleri eğitim semineri gerçekleştirildi.


Kamuoyunda 1. Yargı Reform Paketi olarak adlandırılan 7188 sayılı kanunda yer alan seri muhakeme ve basit yargılama usullerine dair eğitim semineri Bursa'da gerçekleştirildi. Seminere Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Alterternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek ve çok sayıda hakim, cumhuriyet savcısı katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan eğitim semineri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş'ın konuşmaları ile devam etti.


Yargıda reform paketi ile getirilen seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, daha önce yapılan düzenlemelerle hayata geçirilen ihbar, uzlaştırma, yargıda süre uygulaması gibi düzenlemelerin önemine işaret eden Şen, "Yargı teşkilatımıza kazandırılan, ihbar, uzlaştırma, gibi kurumlar, yargıda süre uygulaması gibi düzenlemelerle yargı teşkilatı işlenen basit suçlara hızlı ve etkin karşılık vererek bozulan kamu düzeninin kısa sürede yeniden sağlanmasına hizmet edecektir" dedi.


Şen, Bursa Adliyesinde görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları olarak bu yeni uygulamaların hayata geçirilişinde gereken hassasiyeti ve özeni göstereceklerini ifade etti. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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