Serinlemek için ayaklarını soktuğu sulama kanalına düşen Abdülkadir, boğuldu

Olay, saat 14.00 sıralarında Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlalarda gündelikçi olarak çalıştığı öğrenilen Abdülkadir M., serinlemek için ayaklarını sulama kanalına soktuğu sırada oturduğu noktada gevşeyen toprak kaydı. Suya düşen ve yüzme bilmeyen Abdülkadir M. su içinde çırpınmaya başladı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıç polis talihsiz gencin cansız bedenini sulama kanalından çıkardı.Abdülkadir M.'nin cansız bedeni Kestel Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Kaynak: DHA

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