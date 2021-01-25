Bursa'da servis aracı ile çöp kamyonu arasında sıkışan işçi yaralandı - Son Dakika

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde Hüsamettin Y. yönetimindeki çöp kamyonu ile Musa Y. idaresindeki servis minibüsü, birbirine çok yakından geçince, çöp arabasının arkasında bulunan Ertan A. araçların arasında sıkıştı.

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