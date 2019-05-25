Son Dakika Haberleri: Bursa'da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı

Bursa'da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı

7 saat önce

BURSA'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi.

Bursa'da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı, System.String[]
BURSA'da, kontrolden çıkan servis midibüsü, refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücünün de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde  İnegöl ilçesinde meydana geldi.  OSB'deki mobilya firmasından aldığı işçileri Akhisar Mahallesi'ne götüren  Savaş Gündüz'ün yönetimindeki 16 S 6129 plakalı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjdeki direğe çarparak devrildi. Kazada, sürücü Gündüz ile işçilerden İnan Gürler (36), İbrahim Bayram (46), Deniz Öztürk (31), Meryem Çağlayan(51), Sadettin Aydın (58), Kadir Kahraman (28), Songül Berksoy (40), Fahriye Korkmaz (42) ve İsa Taşçı (32) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, kaza anı, çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde midibüsün kontrolden çıktığı ardından kaldırım üzerinde sağa yattığı görülüyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 11:33 Kaynak: DHA
Savaş Gündüz, İşçi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi İşçileri Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı! 3'ü Ağır, 10 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:49:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da servis midibüsü devrildi: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]