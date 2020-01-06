Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis aracının otomobille çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis aracının otomobille çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmail Özdilek idaresindeki 16 S 6222 plakalı servis midibüsü, Orhaniye Mahallesi Naire Çikayeva Anadolu Lisesi yakınındaki dönel kavşakta Hülya Sarı'nın kullandığı 16 ABP 715 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çevredeki bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Hülya Sarı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, midibüsün dönel kavşağa giren otomobille çarpıştığı otomobilin yol kenarına savrulduğu ve kaldırımda bekleyen vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

İsmail Özdilek, Orhaniye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi
Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü

Son Dakika Haberleri
17:31 BAKIRKÖY'DEKİ DEHŞETİN AVM KAMERASINA YANSIYAN YENİ GÖRÜNTÜSÜ - Son Dakika
17:30 Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu (2) - Son Dakika
17:30 DHA YURT BÜLTENİ- 20 - Son Dakika
17:30 ARNAVUTKÖY'DE AĞAÇ YOLA DEVRİLRDİ - Son Dakika
17:26 Muş Belediyesinde 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:48 Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 17:33:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]