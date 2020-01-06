Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, midibüsün dönel kavşağa giren otomobille çarpıştığı otomobilin yol kenarına savrulduğu ve kaldırımda bekleyen vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

İsmail Özdilek idaresindeki 16 S 6222 plakalı servis midibüsü, Orhaniye Mahallesi Naire Çikayeva Anadolu Lisesi yakınındaki dönel kavşakta Hülya Sarı'nın kullandığı 16 ABP 715 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çevredeki bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir servis aracının otomobille çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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