Bursa'da servis minibüsü alev alev yandı, işçiler canlarını zor kurtardı - Son Dakika
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Bursa'da servis minibüsü alev alev yandı, işçiler canlarını zor kurtardı

18.04.2022 11:22

Bursa'da işçi servis minibüsü biranda alev alarak yanmaya başladı.

Bursa'da işçi servis minibüsü biranda alev alarak yanmaya başladı. Servis minibüsünde bulunan işçiler canlarını zor kurtarırken diğer sürücülerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan servis aracı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı biranda alev aldı. Alevler kısa sürede servis minibüsünü sararken yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpü ile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur/İHA)

Bursa'da servis minibüsü alev alev yandı, işçiler canlarını zor kurtardı
Bursa'da servis minibüsü alev alev yandı, işçiler canlarını zor kurtardı
Bursa'da servis minibüsü alev alev yandı, işçiler canlarını zor kurtardı
Bursa'da servis minibüsü alev alev yandı, işçiler canlarını zor kurtardı

YORUMLAR
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Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı! Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Bursa, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da servis minibüsü alev alev yandı, işçiler canlarını zor kurtardı - Son Dakika


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