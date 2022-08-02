İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada - Son Dakika
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İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada

02.08.2022 09:25
İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada

Bursa'da servis şoförü ile yolcu minibüsü şoförü arasında silahlı sopalı kavga kameralara yansıdı.

Bursa'da servis şoförü ile yolcu minibüsü şoförü arasında silahlı sopalı kavga kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförü ile minibüs şoförü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede araçlardan dışarı taşarak büyüdü. Kavganın büyümesinin ardından yolcu minibüsü şoförü yanında getirdiği tabancayı çıkararak tehdit etti. Servis minibüsü ise aracında bulundurduğu sopayı getirdi. Bir süre boyunca birbirlerini tehdit eden sürücüler daha sonra ayrılarak yollarına devam ettiler. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada - Son Dakika
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