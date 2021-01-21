Bursa'da sevdiği kadın için dağa 70 metrelik teleferik yaptı - Son Dakika

Bursa'da sevdiği kadın için dağa 70 metrelik teleferik yaptı

21.01.2021 11:07
Bursa'da sevdiği kadın için dağa 70 metrelik teleferik yaptı, System.String[]

Bursa'da bir adam, yürümekte zorluk çeken karısı için iki dağın arasına 70 metrelik teleferik inşa etti.

Bursa'da bir adam, yürümekte zorluk çeken karısı için iki dağın arasına 70 metrelik teleferik inşa etti.

Kestel'in Uludağ eteklerindeki kırsal mahallesinde yaşayan Atmaca ailesi, aşkın yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. 59 yaşındaki Refik Atmaca, kısa bir süre önce rahatsızlanarak yürümekte zorluk çeken 41 yıllık eşi Pembe Atmaca'nın bahçeye gidip güzel vakit geçirebilmesi için iki dağın arasında bulunan boşluğa yaklaşık 70 metrelik teleferik inşa etti. Yaz kış burada yaşadıklarını belirten 6 çocuk sahibi Atmaca ailesi, kışın en zorlu şartlarında bile burada teleferik sayesinde hayatlarına devam ediyor.

Aşkın yaşının olmadığını belirten Refik Atmaca, "41 yıllık evliyiz. Biz bu bahçeyi tavuk bakmak için aldık. Çünkü eşim çok hevesliydi. Dizlerinden rahatsız olduğu için aşağıya inemiyor. Düz yolda bile 10 metre yürüyebiliyor. Baktım hevesi kırılınca aklıma böyle bir şey geldi. Elektrik yoktu, jeneratör aldım. Böyle bir araba düşündüm. Yaptım, çok da güzel oldu. Fren sistemi de iyi oldu. Millet binmeye korkuyor, ama ben 1 ton yük yükledim. Deneme amaçlı eşimi bindirdiğim için çekti. Sıkıntı yaşamadık. Şimdi eşim de artık bahçeye inip hayvanlarla ilgilenebiliyor. Onun için yaptım. Çok mutluyum" dedi.

Mutluluğunu gizleyemeyen Pembe Atmaca ise, "Bahçeyi aldık. Ama rahatsız olduğum için inemiyordum. Teleferiği sırf benim için yaptı. Allah razı olsun. Onu çok seviyorum. Beni bu güzelliklerden mahrum bırakmadı" dedi.

(Süleyman Aydın/İHA)

Uludağ, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da sevdiği kadın için dağa 70 metrelik teleferik yaptı - Son Dakika


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