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Bursa'da sevgililer çaldıkları araçla gezerken kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika

Bursa'da sevgililer çaldıkları araçla gezerken kıskıvrak yakalandılar

10.02.2022 17:41
Bursa'da sevgililer çaldıkları araçla gezerken kıskıvrak yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce çalınan otomobildeki sevgililer, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 hafta önce çalınan otomobildeki sevgililer, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar.

Olay 1 hafta önce Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki Ahmet Elbekrçi'ye ait 16 MB 536 plakalı otomobil, şüpheliler tarafından düz kontak marifetiyle çalındı. Sahibi polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

16 MB 536 plakalı otomobilin şehir merkezinde seyir halinde olduğunu gören polis ekipleri harekete geçtiler. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren şüpheliler, çıkmaz sokağa girince yakalandılar. Şüpheliler Şule A. ve Şerefettin D. Ekiplerce yakalanarak gözaltına alındılar. Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak, sahibine teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da sevgililer çaldıkları araçla gezerken kıskıvrak yakalandılar
Bursa'da sevgililer çaldıkları araçla gezerken kıskıvrak yakalandılar
Bursa'da sevgililer çaldıkları araçla gezerken kıskıvrak yakalandılar

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Tragger, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da sevgililer çaldıkları araçla gezerken kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da sevgililer çaldıkları araçla gezerken kıskıvrak yakalandılar - Son Dakika
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