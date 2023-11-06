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Bursa'da Sevgilisine Yazdın Bahanesiyle Genç Darp Edildi - Son Dakika

Bursa'da Sevgilisine Yazdın Bahanesiyle Genç Darp Edildi

Son Güncelleme: 06.11.2023 09:50

Bursa'da bir genç, 'Sevgilime yazdın' diyerek darp edildi. Olay anları ise saldırganlar tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da 'Sevgilime yazdın' diyerek bir genci darp eden 2 kişi, o anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs metruk binaya götürdükleri bir genci 'Sevgilime yazdın' diyerek darp etmeye başladı. Darp edilen genç 'Suratıma vurmayın' dese de darp edenler dinlemedi. Kimliği belirsiz şahıslar, o darp anlarını cep telefonları ile saniye saniye kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Sosyal Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Sevgilisine Yazdın Bahanesiyle Genç Darp Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Sevgilisine Yazdın Bahanesiyle Genç Darp Edildi - Son Dakika
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