Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Lilia İçevenko (32), baraj kenarında erkek arkadaşı Turgay Ç. (36) ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sinirlenen İçevenko, erkek arkadaşının yanından ayrılarak ormanlık alana gitti. Bir süre kız arkadaşı Lilia İçevenko'yu bekleyen Turgay Ç., İçevenko'nun gelmemesi üzerine kız arkadaşını aramaya başladı. Bir süre kız arkadaşını aradıktan sonra bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, AFAD , NAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, arama çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da sevgilisiyle tartıştı, 4 saat sonra baraj kenarında ağlarken bulundu - Son Dakika

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