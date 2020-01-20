Bursa'da "sevilmediğini" öğrenen kadın kazaya neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 'sevilmediğini' öğrenen kadın kazaya neden oldu - Son Dakika

Bursa'da "sevilmediğini" öğrenen kadın kazaya neden oldu

6 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, direksiyon başındaki sevgilisinden "Beni seviyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını alınca direksiyona müdahale eden kadın kazaya sebep oldu.

Bursa'da

Bursa'nın İznik ilçesinde, direksiyon başındaki sevgilisinden "Beni seviyor musun?" sorusuna "Hayır" cevabını alınca direksiyona müdahale eden kadın kazaya sebep oldu.

İddiaya göre, Atatürk Caddesi'nde seyreden M.T'nin idaresindeki 34 VLG 14 plakalı otomobil, karşı yöndeki S.B'nin kullandığı 16 H 1579 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.T. ve yanındaki G.A'yı İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından polis ekiplerine ifade veren otomobil sürücüsü M.T'nin, sevgilisi G.A'nın kendisine "Beni seviyor musun?" diye sorduğunu ve "Hayır" cevabını verince direksiyona aniden müdahale ederek kontrolünü kaybetmesine yol açtığını söylediği öğrenildi.

G.A'nın durumunun ağır olduğu, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:56 Kaynak: AA
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