Bursa'da Seyir Halinde Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
1 saat önce
Bursa'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldiBursa'da seyir halinde olan bir otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
Bursa
'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Bursa'da seyir halinde olan bir otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevleri gören sürücü aracı yolun ortasında bırakıp araçtan inerken olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın Bursa'nın merkez Yıldırım
İlçesi Emirsultan Mahallesi'nde bulunan alt geçitte meydana geldi. İşten çıkıp otomobili ile eve giden Orhan Ö. (35) seyir halinde iken birden otomobilinden çıkan alevleri gördü. Aracıyla panik içerisinde yolun ortasında durarak aracından inen Orhan Ö., itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye
ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi. Otomobil olay yerine çağırılan çekici çekilirken trafiğe kapatılan yol 2 saatin ardından trafiğe açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:43 Kaynak: DHA
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